¿Michael Jackson trabajó en el soundtrack de Sonic the Hedgehog 3? Durante décadas, esta ha sido una de las mayores preguntas que han tenido los fans del erizo azul. Aunque en 2009, Brad Buxer, compositor y director musical de Jackson, había mencionado que este era el caso, no había una confirmación oficial por parte de alguien que participó directamente en el juego. Bueno, esto ha cambiado, ya que el co-creador de Sonic por fin ha confirmado que el Rey del Pop sí compuso música para Sonic the Hedgehog 3.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Yuji Naka, co-creador de Sonic the Hedgehog, confirmó que Michael Jackson originalmente iba a componer música para la tercera entrega de este personaje, e incluso señaló que SEGA ha utilizado su trabajo en múltiples relanzamientos.

Sin embargo, Sonic Origins, la colección que incluye cuatro fantásticos juegos del erizo azul, ha modificado esto, y el trabajo de Jackson ha sido eliminado por completo. Esto fue lo que comentó Naka al respecto:

Oh my god, the music for Sonic 3 has changed, even though SEGA Official uses Michael Jackson's music.

