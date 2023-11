Cinépolis tendrá grandes promociones en noviembre

En México una de las cadenas de cine más grandes que se ha establecido con los años es Cinépolis, misma que fue poco a poco despojando a Cinemex como el líder del negocio en el país, eso es mayormente por la calidad de sus salas, audio, comida y claro, los precios que se adecuan según la zona en que se encuentren las sucursales. Y esto nos lleva a una época de promociones en la que esta marca estará ofreciendo ofertas llamativas para quienes asistan a las salas.

Este festival viene con el nombre de Fiesta Cinépolis, celebración que dejará algunos boletos hasta con un precio de $35 MXN, algo que es un poco más del 50% en algunas salas del lugar. Pero eso no se detiene, pues las palomitas y productos seleccionados de dulcería también tendrán su respectiva rebaja, esto con el fin de que la gente asista a ver proyecciones más nuevas coo Radical en donde participa Eugenio Derbéz, o hasta la película de Five Nights at Freddy´s que llegó la semana pasada.

Vale la pena mencionar, que las salas especiales como la 3D, 4DX, VIP y más tendrán un respectivo descuento, no como las salas tradicionales que se mantienen a $35 MXN, pero al menos si es algo significativo en comparación a lo costosas que suelen ser estas experiencias. Algo que se debe tener a consideración, es que la promoción no tiene una longevidad muy amplia, es decir, solo será valida a partir del 6 de noviembre, terminando el 8 del mismo, siendo un total de dos días.

Eso conlleva, que estrenos nuevos como The Marvels no van a entrar dentro de la oferta, pues llega justamente un día después, el 9 de noviembre. Sin embargo, para quienes se hayan perdido otras cintas de finales de octubre será buen momento para darles la oportunidad, y por un precio de 35 en la entrada y palomitas rebajadas a la mitad, es probable descubrir joyas que tal vez uno no tenía tan contempladas en el radar de la parte cinematográfica.

Vía: Cinépolis

Nota del editor: Será la oportunidad perfecta para que muchos se lancen incluso a ver algún maratón de al menos tres cintas, pues lo que cuestan tres entradas con este descuento equivale a uno cuando la situación está normal. Ojalá se hubiera extendido una semana, pero también se entiende que poner las fechas justos en estrenos grandes como los de Marvel van a representar pérdidas.