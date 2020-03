Chucklefish demuestra un gran interés por Wargroove 2

Wargroove, un juego de estrategia que puede ser considerado el sucesor espiritual de Advance Wars, ya tiene más de un año en el mercado, y Chucklefish, el estudio detrás del desarrollo de este título, parece que está tan contento con el buen recibimiento del juego, que platicas sobre una secuela ya son una realidad.

Por el momento no hay una confirmación oficial de que Wargroove 2 es toda una realidad. Sin embargo, Chucklefish publicó un tweet en donde mencionan que están considerando realizar una secuela de este título de estrategia por turnos, y le han pedido su opinión al público sobre qué desean ver en esta continuación.

We’re considering whether people would like @WargrooveGame 2… ⚔️

What do you think? Would you play a sequel to Wargroove?

— Chucklefish (@ChucklefishLTD) March 10, 2020