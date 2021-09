Checa los pósters oficiales de Venom 2

Nos encontramos a menos de un mes del estreno de Venom: Let There Be Carnage. Esta secuela ha dado mucho de qué hablar últimamente, especialmente en relación con un posible crossover con el Spider-Man del MCU. Aunque esta cuestión aún no tiene una respuesta, Sony ha compartido una serie de pósters para emocionar más al público.

En esta serie de imágenes promocionales podemos ver a Tom Hardy como Eddie Brock/Venom, a Woody Harrelson en el papel de Cletus Kasady/Carnage, a Naomie Harris interpretando a Frances Barrison/Shriek y a Michele Williams a cargo de Anne Weying/She-Venom.

Venom: Let There Be Carnage se estrenará el próximo 1 de octubre en cines internacionales, aunque en México tendremos que esperar un par de días más para ver esta cinta. En temas relacionados, estas son las primeras reacciones de esta cinta. De igual forma, Venom podría aparecer en Spider-Man: No Way Home.

