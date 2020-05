Celebra el Día de Star Wars con este épico video de la franquicia

Como seguramente ya sabes, el día de hoy se celebra el Día de Star Wars, conocido como ‘May the 4th Be With You’. Ante esta celebración, estamos siendo bombardeados con noticias relacionadas a esta popular saga de ciencia ficción, tales como el anuncio de contenido adicional para Star Wars Jedi: Fallen Order, así como una nueva película dirigida por Taika Waititi y más.

Evidentemente, las redes sociales de la franquicia no podían quedarse calladas, y para continuar con la celebración, han compartido un épico video recopilatorio que nos muestra los mejores momentos a través de toda la saga, tanto en series, como en películas:

Aunque la saga se popularizó gracias al cine, últimamente parece que Disney está enfocándose más en producciones pequeñas para su servicio de streaming Disney+, el cual se espera llegue muy pronto a Latinoamérica. Se rumorea que ya se está trabajando en un nuevo proyecto para la pantalla chica, el cual abarcará un periodo de tiempo nunca antes explorado por la saga, y que tendría como protagonista a una mujer. Si quieres conocer más detalles al respecto, entonces sigue este enlace.

