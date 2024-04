CD Projekt Red no implementará microtransacciones

No es un secreto que los costos de desarrollo de los juegos hoy en día son elevados. De esta forma, muchas compañías se han visto en la necesidad de incluir microtransacciones para así aumentar sus ganancias. Sin embargo, no todas las empresas están a favor de esto, especialmente cuando hablamos de un título single player. Una de estas es CD Projekt Red, quien asegura que no incluirán microtransacciones en sus juegos.

En una reciente entrevista, Piotr Nielubowicz, CFO de CD Projekt Red, fue cuestionado ante la posibilidad de ver microtransacciones en futuros juegos del estudio. En su plática, Nielubowicz dejó en claro que no tienen pensado incluir este tipo de monetización en sus juegos single player. Esto fue lo que comentó:

“No vemos lugar para las microtransacciones en el caso de los juegos para un solo jugador. No excluimos que utilicemos esta solución en el futuro en el caso de proyectos multijugador”.

Ahora, esto no significa que la compañía no esté considerando este elemento. Si bien han dejado en claro que sus próximos títulos de un solo jugador, como la siguiente entrega de The Witcher, no tendrá microtransacciones, no le cierran la puerta a esta posibilidad para proyectos multiplayer, como lo es Project Sirius, el cual está en desarrollo en estos momentos.

A pesar de que Project Sirius reinició su desarrollo a principios del año pasado, Nielubowicz ha confimado en la entrevista que seguirá contando con componentes multijugador. También aclara que el título está siendo tratado como un “proyecto AAA”. Solo nos queda por ver qué sucederá con el estudio y sus proyectos en un futuro. En temas relacionados, la secuela directa de The Witcher 3 ya está en desarrollo. De igual forma, se revelan las ventas de Phantom Liberty.

Nota del Editor:

Esto tiene mucho sentido. Un juego multiplayer no solo sale a la venta y ya. Necesita del soporte constante de los desarrolladores, y de servidores activos. De esta forma, una monetización constante es necesaria para pagar las cuentas. Sin embargo, un título de un solo jugador no requiere esto.

Vía: PC Gamer