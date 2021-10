CD Projekt adquiere a The Molasses Flood

Después de que hace un par de días se reveló que las versiones de PS5 y Xbox Series X|S de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3 se habían retrasado hasta el próximo año, el día de hoy CD Projekt Red ha anunciado la adquisición de The Molasses Flood, un estudio independiente.

Por medio de su más reciente junta con inversionistas, CD Projekt reveló que se compró inicialmente el 60% del estudio de Boston y organizó transacciones para adquirir el 40% restante a lo largo del tiempo. Aunque The Molasses Flood colaborará con la CD Projekt Red, conservará “total autonomía”. Esto fue lo que comentó este estudio al respecto:

Exciting news for us today! We've joined the CD PROJEKT family, and are working on a project within one of their existing universes 😍🤯 pic.twitter.com/8jhWylIfKh

— The Molasses Flood is hiring! (@molassesflood) October 22, 2021