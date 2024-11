Castlevania Anniversary Collection se pone totalmente gratis

A pesar de tener tropiezos en años pasados, Konami se está redimiendo como compañía de videojuegos, y eso lo hemos visto con tratos excelentes a sus series más queridas, la prueba de ello es la nueva versión de Silent Hill 2, el próximo remake de Metal Gear Solid 3 y por supuesto, las colecciones de Castlevania. Hablando justo de estas compilaciones, la empresa ha dado buenas nuevas para quienes aún no han probado la saga más clásica.

Mediante las redes sociales de la empresa, se ha confirmado que en estos momentos está gratis Castlevania Anniversary Collection, la cual tiene juegos de la querida serie enfocados en la era del NES, y uno que otro visto en el primer Game Boy. Aunque no es una promoción para todas las plataformas, sino para quien tenga una cuenta en la Epic Games Store, por lo que se recomienda crearla para hacer el canje.

