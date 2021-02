Capcom finalmente revela la altura oficial de Lady Dimitrescu

Después del Resident Evil Showcase de hace un par de semanas, Lady Dimitrescu, una de las principales antagonistas de Resident Evil Village, empezó a ganar muchísima atención por parte de la comunidad. Muchos fans intentaron adivinar cuánto medía esta aterradora vampiresa, y Capcom finalmente decidió darnos la respuesta de forma oficial.

A través de Twitter, la cuenta oficial del juego reconoció que existe mucho amor hacia la villana, y para poner fin a todas las adivinanzas sobre su estatura, compartieron la medida oficial:

Recientemente, Lady Dimitrescu y sus hijas han recibido mucha atención, más de la que anticipábamos. Es genial que puedan acaparar toda la atención como íconos de Resident Evil Village. Lady Dimitrescu, en particular, ha recibido mucho aprecio tanto localmente como en Occidente, lo cual nos hace muy feliz a todos en el equipo. He escuchado que su altura es de mucho interés…

Your love for Lady Dimitrescu is loud and clear. 👒

Here’s a message from our RE Village art director Tomonori Takano, along with a very curious fact you may have wondered about: pic.twitter.com/Lj4m5pN2dJ

