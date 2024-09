Cal Kestis protagonizaría un proyecto live action

Al ser un protagonista de dos juegos, Cal Kestis se ha convertido en uno de los personajes de Star Wars más aclamados de los últimos años. Si bien Respawn ya está trabajando en una nueva entrega protagonizada por este Jedi, un reporte ha señalado que pronto veríamos a Kestis en un proyecto live action.

De acuerdo con DanielRPK, insider de la industria cinematográfica, Disney y Lucasfilms ya estarían trabajando en un proyecto en donde Cal Kestis por fin aparecía en live action. Lamentablemente, no hay detalles concretos al respecto. Se desconoce si Cameron Monaghan, quien le da vida a este personaje en los juegos, será el elegido para interpretar al Jedi fuera del mundo de Respawn, aunque es muy probable que este sea el caso.

Junto a esto, es muy probable que el proyecto live action se desarrolle durante la época en la que el Imperio gobierna la galaxia. Si bien muchos esperarían que Kestis forme parte de The Mandalorian & Grogu, o la segunda temporada de Ahsoka, estas historias se llevan a cabo después de Return of the Jedi, por lo que sería un salto sustancial de lo que vimos en Star Wars Jedi: Survivor.

De esta forma, probablemente veamos una serie o película que se desarrolle antes de Survivor, o incluso después de esta entrega, preparando al público para tercera parte de la trilogía de Star Wars Jedi, Por su parte, Disney y Lucasfilms no han confirmado o desmentido esta información, por lo que solo nos queda esperar para ver qué tipo de planes tienen las compañías para este personaje. En temas relacionados, Cal Kestis ya tiene su propio LEGO. De igual forma, el tercer juego de Star Wars Jedi ya está en desarrollo.

Nota del Autor:

Por mucho que me gustaría ver a Kestis en un proyecto live action, especialmente considerando el talento de Cameron Monaghan, esta película o serie tendría que salir después del tercer juego de Star Wars Jedi, puesto que ver al Jedi en la segunda temporada de Ahsoka eliminaría por completo la tensión que tendrá el siguiente juego a cargo de Respawn.

Vía: TheGamer