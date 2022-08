Bryce Dallas dice que le pagaron mucho menos en Jurassic World en comparación a Chris Pratt

El mundo laboral en cualquier ramo suele ser un tanto despectivo en cuanto a salarios, dado que existen compañías que pagan muy poco salario a los empleados que más invierten horas. Esto es muy diferente en el cine, pues hace poco Bryce Dallas de la franquicia Jurassic World aseguró que le pagaron mucho menos en comparación a Chris Pratt.

Durante una entrevista con el medio de Insider, la actriz aseguró que el co-protagonista recibió un salario bastante superior, mismo que no se le aumentó de forma considerable durante las tres películas. Esto la hizo tener una lucha por la igualdad salarial, algo que al final no terminó por ser efectiva, debido al mercado que sigue conservando los pensamientos de antaño.

Esto es lo que comentó:

Me pagaron mucho menos de lo que decían los informes, mucho menos. Cuando comencé a negociar Jurassic World, era 2014 y era un mundo diferente, y estaba en una gran desventaja. Y, desafortunadamente, tienes que anotarte en tres películas y así se establecen los acuerdos.

Lo que diré es que Chris y yo lo discutimos, y cada vez que había una oportunidad de mover la aguja en cosas que aún no se habían negociado, como un juego o un viaje, literalmente me dijo: No tienes que hacer nada. Voy a hacer toda la negociación. Nos van a pagar lo mismo y no tienes que pensar en esto, Bryce.