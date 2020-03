Black Widow también podría retrasarse por el coronavirus

El coronavirus ha estado causando estragos en la industria del entretenimiento, y parece ser que los problemas todavía no terminan. Recientemente, MGM tuvo que desplazar el lanzamiento de 007: No Time to Die hasta noviembre debido a este brote, y ahora las películas de Marvel también están en riesgo de ser desplazadas, pero todo depende de las autoridades locales.

A pesar de las medidas preventivas que múltiples estudios han llevado a cabo por el coronavirus, por el momento Black Widow sigue conservando su fecha de estreno original, pero de acuerdo con Bob Iger, quien hasta hace unas semanas era el CEO de The Walt Disney Company, están en constante alerta a lo que dispongan las autoridades:

“Todas las compañías de películas que esperan distribuir películas en China, obviamente se ven afectadas por esto… De nuevo, es difícil saberlo… Obviamente, el gran problema en la mente de todos y la preocupación de todos es lo que está sucediendo con este virus. Y hasta dónde llegará en términos de su impacto en las personas. Esto es algo que nos preocupa mucho. Tenemos miles de personas que trabajan para nosotros en esa zona del mundo. Tenemos preocupaciones por ellos, tenemos preocupaciones por el mundo y la gente de China, por supuesto.”

Black Widow llega a los cines el 1 de mayo 2020.

Via: ComicBook