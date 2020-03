Other Ocean NO está trabajando en el remake de MediEvil 2

Si el remake de MediEvil 2 sí se está llevando a cabo, entonces no será del desarrollador Other Ocean. El estudio detrás del remake de MediEvil en PS4 aparentemente no está trabajando en nada relacionado a la franquicia, así lo confirmó uno de sus productores.

Por medio de Twitter, Jeff Nachbaur, productor en Other Ocean Emeryville, compartió la noticia:

I know some folks follow me because of my involvement in MediEvil. You should know we here at OOEmeryville are no longer working on anything MediEvil… although we would be more than happy to do so again (hint, hint, Sony ;-)). We are now just avid fans like the rest of you.

— Jeff Nachbaur (@nockeyworld) March 4, 2020