BioWare adelanta la resurrección de una de sus “franquicias más prestigiosas”

BioWare ya está contratando para su “siguiente gran proyecto” que involucra a una de sus “franquicias más prestigiosas”. Ha habido rumores en torno a este siguiente gran proyecto; muchos creen que se trata de un remake de Knights of the Old Republic, un remaster de la trilogía de Mass Effect, o un IP totalmente nuevo.

La descripción para el puesto de Director Técnico dice lo siguiente:

“Serás el encargado de liderar el siguiente gran título en una de las franquicias más prestigiosas de BioWare, y un lider que contribuirá a la estrategia del estudio en BioWare. Te asociarás con las otras disciplinas para construir la tecnología y el equipo de programación para entregar una increíble experiencia al jugador.”

En cuanto al rumor de Mass Effect, en noviembre del año pasado, Michael Gamble, Director de Proyectos en BioWare, preguntó a los fans a dónde querían que la saga fuera en el futuro, y desde entonces, la idea de una nueva entrega en la franquicia o incluso una remasterización de los primeros tres títulos, han estado presentes.

Claro, el listado también podría referirse a Dragon Age 4, el cual sabemos debutará hasta después de 2021.

