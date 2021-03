Benedict Cumberbatch desmiente su participación como Thrawn en Star Wars

La segunda temporada de The Mandalorian llegó a su fin en diciembre del año pasado, y muchos fans ya se están empezando a cuestionar qué sigue para las aventuras de Din Djarin, aka, Mando. Uno de los villanos que podríamos ver en la tercera temporada es el Gran Almirante Thrawn, quien según internet, sería interpretado por Benedict Cumbertach. Bueno, pues resulta ser que no será así.

En una reciente entrevista con Collider para promover su nueva película, The Courier, Cumberbatch también dijo que no tiene ni idea de quién es Thrawn y, hasta el momento, nadie de Disney ha hablado con él para ofrecerle el papel en The Mandalorian ni en Star Wars: Ahsoka. Adicionalmente, Cumberbatch dice que no está interesado en tomar un papel que requiera horas de maquillaje todos los días:

“Definitivamente tendría que decirles que no. No quiero que me pinten de color azul. Tengo mucho valioso tiempo con mis hijos y creo que estar en una silla de maquillaje por todo ese tiempo y después que le quiten al final del día… no es el momento indicado para mí actualmente.”

El Gran Almirante Thrawn se convirtió en canon oficial de Star Wars tras su debut en Star Wars: Rebels y dado que el personaje ya fue nombrado en The Mandalorian, muchos asumen que veremos su versión live-action en la tercera parte de la serie.

Via: Collider