Así lucen los asesinatos de Among Us al estilo de anime

Among Us se ha convertido en todo un fenómeno de los videojuegos y con buena razón. Este juego es ideal para pasar el rato con amigos, además de que lo puedes disfrutar desde tu celular. Desde que empezó a ganar popularidad, miles de fans han decidido crear sus propias versiones de Among Us, y uno de ellos en particular diseñó sus propias animaciones de asesinatos para el juego, pero con un toque de anime.

La obra viene por parte de Landonardough en Twitter, un artista y animador que le ha dado nueva vida a Among Us gracias al anime. Checa cómo le quedaron estas nuevas animaciones en el siguiente video:

I made anime kill animations for Among Us – PART 2 pic.twitter.com/u3oxiuOTCh — Landonardo (@Landonardough) September 30, 2020

Tal y como pueden ver, el video incluye referencias a algunos populares animes como Bleach, Yu-Gi-Oh, Attack on Titan, One-Punch Man, Fullmetal Alchemist y más.

Si quieres ver cómo sería Among Us en la vida real, entonces te recomendamos echarle un ojo a esta divertida reacreación.

Fuente: Landonardough