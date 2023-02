Hace casi un año se dio a conocer que Netflix tiene la intención de cobrar más por compartir cuentas a personas que no vivan en el mismo lugar. Conforme esta medida se hace más y más común a lo largo del mundo, la compañía de streaming ha compartido nuevos detalles que dejan en claro cómo es que este modelo funcionará.

Por medio de su centro de ayuda, Netflix ha dejado en claro cómo es que funcionarán las cuentas de su plataforma en un futuro. Cuando esto entre en vigor en tu región, tendrás que especificar tu “Hogar”, el cual servirá como ubicación principal. Junto a esto, tendrás que consumir alguna serie o película de esta plataforma desde la red Wi-Fi del Hogar al menos una vez cada 31 días, para así garantizar que alguien más no esté haciendo uso de tus privilegios. Esto fue lo que se comentó:

“Este procedimiento crea un dispositivo de confianza para que puedas ver Netflix incluso cuando estés lejos de tu ubicación principal. Cuando alguien inicia sesión en tu cuenta desde un dispositivo que no es parte de tu ubicación principal, o si se accede repetidamente a tu cuenta desde otra ubicación, es posible que se bloquee Netflix en el dispositivo”.

Ahora, ¿qué sucederá si sales de viaje o cambias de casa? La compañía ha señalado que cambiar la ubicación principal es un proceso rápido y sencillo, y será posible solicitar un código temporal para obtener acceso a Netflix durante siete días consecutivos en otras locaciones.

Para todos aquellos que no quieran seguir estás reglas habrá consecuencias. Si bien el usuario que decida compartir su contraseña a todos aquellos que no vivan en su casa no serán reprimidos, a todos los que hagan uso de esto se les bloqueará la cuenta. Sin embargo, Netflix asegura que agregar nuevos perfiles a una cuenta en la misma locación es algo sencillo de hacer.

Queda claro que todas estas medidas fueron creadas con el objetivo de que los usuarios que ya tienen una suscripción estable, no sean reprimidos. Sin embargo, también se incita a todos aquellos que no tienen con su propia cuenta, que lo hagan inmediatamente. Solo nos queda por ver cómo es que el público reacciona. En temas relacionados, esto es todo lo que llega a Netflix en febrero. De igual forma, este es el primer vistazo a la serie live action de One Piece.

Nota del Editor:

Más que nada, es probable que esto pueda causar algún conflicto entre los usuarios que no viven en la misma locación. Muchos han optado por cooperar para no tener que pagar el precio completo, y así es como múltiples usuarios disfrutan de los beneficios sin tener que gastar tanto, aunque claramente esto llegará a su fin dentro de poco.

Vía: Netflix