Artista de Marvel crea un impresionante póster de la serie de TLOU con Pascal y Ramsey

Desde el primer momento en que se anunció que Pedro Pascal sería Joel y Bella Ramsey interpretaría a Ellie en la serie de The Last of Us para HBO, los admiradores no han detenido el flujo de fan arts reimaginando a los dos actores como los personajes principales de la obra de Naughty Dog. Aunque por el momento no hay un póster oficial, una artista de Marvel nos entrega un trabajo que bien podría pasar como oficial.

Recientemente, Alice X. Zhang, artista quien ha trabajado con Marvel, Star Wars y en The Last of Us Part II, publicó un póster en donde podemos ver a Pedro Pascal y a Bella Ramsey de una forma muy similar a la portada del original juego de 2013. Si bien Zhang no está involucrada en la producción de HBO, su talento nos da una mirada a un posible futuro.

Sin duda alguna, un trabajo espectacular. Aunque por el momento no tenemos información oficial, conforme el piloto de la serie se grabe, es probable que tengamos el primer vistazo a los dos actores en los icónicos papeles. En temas relacionados, una ilustración une los mundos de The Mandalorian y The Last of Us. De igual forma, así podría verse Pedro Pascal como Joel.

Vía: Alice X. Zhang