Los mundos de The Last of Us y The Mandalorian se unen en esta increíble ilustración

Parece que Pedro Pascal no es lo único que tienen en común The Last of Us y The Mandalorian. Las dos historia son protagonizadas por un hombre cuyo deber es proteger a un infante. De esta forma, Bosslogic, el famoso artista, realizó el sueño de muchos, y creó una ilustración en donde estos dos universos se unen.

Aunque la ilustración es algo sencilla, nos demuestra que el artista tiene un lado cómico, ya que podemos ver a Baby Yoda en el cuerpo de Ellie, la cual está sujetando un arma. Por otro lado, Joel porta el casco de Din Djarin.

La semana pasada se reveló que Pedro Pascal, quien le da vida a Din Djarin en The Mandalorian, será el encargado de interpretar a Joel en la serie de The Last of Us para HBO. De igual forma, Bella Ramsey, famosa por su participación en las últimas temporadas de Game of Thrones, será Ellie en la adaptación de la amada obra de Naughty Dog.

Vía: Bosslogic