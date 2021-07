Ariana Grande podría llegar a Fortnite

Actualmente hay una cuenta regresiva dentro de Fortnite, en donde sigue siendo un misterio el tipo de contenido que veremos. Sin embargo, un insider ha señalado que pronto podríamos ver una colaboración Ariana Grande, la famosa cantante de pop, y un concierto también podría llevarse a cabo.

De acuerdo con HYPEX, se han encontrado una serie de ítems estéticos que hacen referencia a Ariana Grande, como un par de banners con el nombre de la mascota de la cantante y una de sus canciones. De igual forma, esta información surgió originalmente durante los documentos filtrados en el caso de Epic Games en contra de Apple.

Good Morning, Event posters got decrypted a few hours ago and people are speculating that it's an Ariana teaser due to this:

– First Poster: One of her outfits' color scheme

– Second Poster: It's called Piggy, same name as her pet Piggy Smallz

– Third Poster: "Rain On Me" song pic.twitter.com/Jq7XQUm0jQ

— HYPEX (@HYPEX) July 28, 2021