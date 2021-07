Y así de la nada, se acaba de anunciar la creación de un nuevo estudio de videojuegos AAA en Estados Unidos conocido como That’s No Moon. El estudio en cuestión está compuesto por múltiples veteranos de compañías como Naughty Dog, Bungie, Sony Santa Monica, Infinity Ward y más. Pese a estar en etapas de reclutamiento, el estudio ya nos dio los primeros detalles sobre su primer proyecto y acá te los platicamos.

Mediante su sitio web oficial, se dio a conocer que Smilegate, autores del popular juego free-to-play, Crossfire, realizaron una inversión inicial de $100 millones de dólares, los cuales estarán dirigidos en la creación de una nueva experiencia AAA para un solo jugador.

Entre las filas de este nuevo estudio encontramos a Taylor Kurosaki, quien anteriormente trabajó en Naughty Dog y Infinite Ward como director de diseño narrativo y director narrativo de estudio. A Kurosaki se suma Jacob Minkoff, diseñador de gameplay para The Last of Us, quien ahora será el director para este nuevo proyecto. De igual forma, también hay talento de otros estudios de EA.

Antes de que te emociones sobre su primer juego, vale la pena destacar que siguen estando en etapas de reclutamiento, es decir, falta un muy buen rato para que tengamos algún tipo de novedad relacionada a este primer juego, pero ciertamente será interesante conocer qué resulta de todo esto.

Via: That’s No Moon