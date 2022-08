Nos encontramos a solo un mes del estreno de la quinta temporada de Cobra Kai en Netflix. De esta forma, la compañía de streaming ha revelado nuevas imágenes del show, en donde no solo vemos algunas de las caras ya conocidas, sino también el regreso de un personaje que los fans han estado esperando ver desde hace tiempo: Mike Barnes.

Para aquellos que no lo recuerdan, Mike Barnes fue el rival de Daniel en The Karate Kid III. Considerando que Terry Silver, el antagonista principal de esta cinta, apareció en la cuarta temporada, solo era cuestión de tiempo antes de que este temible adversario, interpretado una vez más por Sean Kanan, tuviera un papel en la serie.

Junto a esto, también se nos dio un nuevo vistazo a Johnny, Daniel, Chozo, Robie, Miguel y muchos más personajes más.

Recuerda, la quinta temporada de Cobra Kai llegará a Netflix el próximo 9 de septiembre. En temas relacionados, aquí puedes ver el más reciente tráiler de esta serie.

A este paso, el único personaje clásico que necesita tener un papel en Cobra Kai es Hilary Swank, quien protagonizó The New Karate Kid. Aunque las probabilidades son bastante bajas, no hay que perder la esperanza de ver a este personaje una vez más.

