¡Aquí la canción de Pokémon y Ed Sheeran!

A lo largo del último año hemos visto como The Pokémon Company ha colaborado con diversos artistas. Desde Post Malone, hasta Katy Perry. Ahora, el día de hoy por fin se estrenó el video musical de Celestia, canción de Ed Sheeran inspirada en su niñez jugando Pokémon.

El video musical nos presenta al cantante de Reino Unido de niño, interactuando con pokémon como Pikachu, Squirtle y Snorlax. Esto fue lo que comentó Sheeran sobre su colaboración con The Pokémon Company:

“He jugado a Pokémon desde que estaba en primaria. Mi hermano tenía una versión y yo la otra e intercambiábamos Pokémon para poder completar nuestro Pokédex. Las cartas también me gustaban, pero con los videojuegos podía pasar horas y horas. Me encantaba el mundo que había en ellos, y me ayudaban a evitar y distraerme de las cosas negativas que me pasaban en la escuela o en la vida en general. Era un mundo al que podía escapar. No he dejado de jugar desde entonces. Aunque ya tengo 31 años, todavía llevo el mismo Game Boy Color conmigo para jugar a Pokémon Yellow y Pokémon Silver en aviones y trenes cuando estoy de gira. Para mí es todo un honor contribuir con una canción a un juego Pokémon y también poder grabar un video tan nostálgico. Espero que todo el mundo los disfrute. ¡Yo la pasé increíble haciéndolos!”