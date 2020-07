Aquí el primer vistazo a la quinta temporada de Call of Duty: Warzone

Infinity Ward todavía no ha dicho nada oficial respecto a la quinta temporada de Call of Duty: Warzone, el battle royale que la ha estado rompiendo estos últimos meses. A pesar de esto, hay mucha anticipación en torno a ella debido a todos los cambios y novedades que traerá consigo misma, así como la posible revelación del nuevo Call of Duty 2020, que supuestamente será conocido como Black Ops Cold War.

El popular streamer de Warzone, Nickmercs, recibió un adelanto oficial que nos revela la posible fecha para el inicio de la quinta temporada, y acá te lo dejamos para que lo veas por ti mismo:

In case you missed it: Here’s the first teaser from @Nickmercs for Modern Warfare and Call of Duty Warzone Season 5.

🗓️ August 5th, 2020. #Warzone pic.twitter.com/iDJ5giFFDM

— Call of Duty Warzone Season 5 News (@BattleRoyaleCoD) July 20, 2020