Aquí el primer tráiler del nuevo juego de Rápidos y Furiosos

Con la siguiente película de Rápidos y Furiosos llegando a las salas de cines en varias partes del mundo, el día de hoy se ha confirmado que un nuevo juego de esta serie ya está en desarrollo, y llegará a Nintendo Switch, PlayStation, Xbox y PC el próximo mes de noviembre.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R es un juego protagonizado por Tony Toretto, el sobrino de Dom, y su familia. Este título no está basado realmente en las películas, sino en la serie animada Rápidos y Furiosos: espías al volante, cuyas cuatro temporadas se pueden encontrar en Netflix.

Este título nos presenta con un gameplay similar al de Mario Kart, en donde tendremos que recolectar habilidades especiales para evitar que la organización de SH1FT3R obtenga un poderoso vehículo.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en noviembre de este año, la fecha en específico no se ha revelado.

Vía: Outright Games