Anuncian nuevo juego de Ben 10 para consolas y PC

Cartoon Network estará colaborando con Outright Games para una nueva experiencia de Ben 10 en consolas y PC este año. PHL Collective, equipo detrás de ClusterPuck 99, se encargará de desarrollar el proyecto. Los detalles sobre esta próxima aventura interactiva, incluso su título, son desconocidos por ahora.

La noticia llegó poco después de que Cartoon Network revelara Ben 10 vs. The Universe: The Movie, que se estrenará este otoño. Esta nueva película sigue los pasos del reboot de 2016 que presentó nuevos personajes y habilidades para su protagonista Ben Tennyson. Qué tanto adaptará este videojuego a la serie sigue siendo un misterio.

Outright Games también se encargó del último juego de Ben 10, que se lanzó en noviembre de 2017 para PS4, Nintendo Switch, y Xbox One. Este publisher también ha trabajado en otras franquicias, como Paw Patrol, Steven Universe, How To Train Your Dragon, and Ice Age.

