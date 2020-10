¡Anuncian historia precuela de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales!

Similar a lo que pasó con Marvel’s Spider-Man y la novela precuela, Hostile Takeover, el próximo videojuego de Miles Morales también tendrá su propia historia precuela con la novela Wings of Fury. Adicionalmente, Insomniac Games también anunció un libro de arte que podrás adquirir poco después del lanzamiento del título.

Excited for Miles Morales to star in his own video game? 🕸️ Here’s your look at the official prequel novel before the game drops, and go beyond the game into its development with the official art book post launch. #BeGreater #BeYourself #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/CY2wMIU2h1

