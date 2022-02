La reciente adquisición de Bungie por parte de Sony ha dado mucho de qué hablar, y por supuesto, esto también tendrá repercusiones dentro de la industria a largo plazo. De momento, un conocido analista opina que la firma nipona pagó demasiado por Bungie, e incluso considera que fue una especie de “compra de pánico”.

Michael Pachter, analista de Wedbush Securities, dice que Sony solamente compró Bungie para reiterar a la comunidad que ellos también pueden comprar estudios:

“Creo que Sony dijo, ‘nosotros también podemos, no nos vamos a quedar atrás. Así que compraremos a Bungie.’

Por supuesto, Pachter solamente está analizando todo esto desde un punto de vista financiero, sin considerar cuáles podrían ser los planes de Sony a largo plazo.

“Creo que esta es la forma de Sony de mostrar que Microsoft no está por delante de ellos, y compraron lo que fuera por desesperación. En realidad todo este acuerdo no me hace nada de sentido.”