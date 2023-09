Amazon quiere poner comerciales en Prime Video

Algo que ha hecho resaltar a Prime Video de otros servicios de streaming es el no colocar anuncios en medio de las series o películas, pues aunque si cuenta con esta publicidad a menudo se implementa al inicio del contenido para no interrumpir la experiencia. Sin embargo, parece que este modus operandi va a cambiar, y eso es algo que a los fans no les va a gustar del todo.

Mencionan que planean publicar menos anuncios en comparación que las emisoras de TV tradicionales o sus rivales en la parte de streaming. Cuatro minutos por hora sería un punto de referencia para la menor cantidad de tiempo publicitario. Los comerciales aparecerán por primera vez en EE. UU., Reino Unido, Alemania y Canadá a principios de 2024, seguidos de Francia, Italia, España, México y Australia a finales de año.

Eso sí, los clientes pueden elegir el pagar una membresía más cara para que no salten los anuncios, algo que es muy común en estos días, dado que otros de la industria como Disney+, HBO Max, Peacock, entre más ya empezaron a implementar esto. Sin embargo, quien comenzó todo el movimiento fue Netflix, y como no hay bajas en sus membresías, es obvio que los demás seguirían su ejemplo para esperar un resultado similar.

Amazon mencionó que la decisión de publicar anuncios le ayudaría a seguir invirtiendo en contenido atractivo y seguir aumentando esa inversión durante un largo período de tiempo. Eso se puede notar en el dinero que le han metido a series como la reciente de El Señor de los Anillos que actualmente graba la segunda temporada, y no se diga que ya tienen un trato con Sony para elaborar una de God of War.

Como ya se mencionó, en el caso de latam ya hay anuncios dentro de este servicio, pero no son intrusivos al salir en medio de alguna serie o película, algo que evidentemente cambiará cuando la compañía llegue con esta nueva norma a finales del año en curso.

Vía: Variety

Nota del editor: La verdad yo no veo nada Prime Video a pesar de pago la membresía, pero me imagino que quien está clavado con sus programas como The Boys sí verá interrumpida su experiencia en la historia.