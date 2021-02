Alguien ya terminó Hades usando solamente una deliciosa y jugosa granada

Los streamers necesitan innovarse constantemente para llegar a más público. Algunos se dedican a completar juegos que nadie ha escuchado, otros realizan una serie de retos que suenan imposibles. Sin embargo, un jugador, conocido como Dylan “Rudeism” Beck, ha logrado terminar Hades, no con un control, sino con una fruta. Literalmente, una fruta.

Recientemente, Rudeism publicó en Twitter y YouTube un video en donde vemos como el streamer vence al jefe final de Hades utilizando una granada partida en gajos como control. En el clip podemos ver como la fruta está conectada a través de Makey Makey, una herramienta educativa destinada a enseñar los fundamentos de la tecnología informática, aunque en esta ocasión cumplió otra función.

WE BEAT HADES WITH AN ACTUAL POMEGRANATE

SEEDS EVERYWHERE

GREAT GAME @SupergiantGames 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/gAXPy5qEkF

— Rudeism (@rudeism) February 18, 2021