Outriders detalla lo que podemos esperar de su demo gratuita la siguiente semana

Por si ya se te había olvidado, la siguiente semana llegará una demo gratuita para Outriders, el nuevo loot shooter de Square Enix y People Can Fly. Ahora, sus desarrolladores han detallado lo que podemos esperar de esta prueba y aquí te lo compartimos.

People Can Fly reveló que la demo estará disponible el próximo 25 de febrero y no será de tiempo limitada, es decir, podrás disfrutarla por cuanto tiempo quieras, incluso cuando el juego ya haya salido. En cuanto a su peso, puedes anticipar cerca de 22GB en consolas y PC, pero desafortunadamente no puedes pre-cargarla.

El contenido que podrás disfrutar durante la prueba gratuita abarcará el prólogo del juego y el capítulo inicial. Incluye todas las cuatro clases de personaje, algunas misiones secundarias y sí, podrás transferir tu progreso al juego final si decides comprarlo.

Outriders debutará para PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One y PC el 1 de abril.

Fuente: People Can Fly