Little Nightmares II podría ser el último juego de la franquicia

Apenas hace un par de semanas que se lanzó Little Nightmares II, y aunque el juego fue muy bien recibido por parte de la crítica especializada, el futuro de la franquicia se encuentra en riesgo puesto que Tarsier Studios, sus desarrolladores, ya se enfocarán únicamente en la creación de nuevas IPs.

Embracer Group, compañía matriz de Tarsier Studios, confirmó durante el más reciente reporte financiero que estos desarrolladores ya no trabajarán en otros juegos de Little Nightmares. Lars Wingefors, CEO de la compañía, dijo que tras el lanzamiento de Little Nightmares II, Tarsier se enfocará exclusivamente en nuevas IPs:

“Tarsier Studios, de ahora en adelante, se enfocará en la creación de nuevas IPs.”

Claro, existe la posibilidad de que la saga de Little Nightmares regrese en un futuro, pero considerando estas declaraciones, lo más probable es que vaya a pasar un muy buen rato antes de que veamos algún nuevo título.

Via: GamesRadar