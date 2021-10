Con The Suicide Squad, James Gunn demostró una vez más que es capaz de entregarnos una película de superhéroes llena de humor, violencia y personalidad. Tal parece que la gente de DC Comics quedó fascinada con su trabajo, pues además de Peacemaker, el cineasta también está trabajando en otro proyecto para esta editorial.

Vía Twitter, Gunn confirmó que ya se encuentra trabajando en “otra cosa” para DC Comics, pero al momento de redacción, no tenemos ni idea qué pudiera ser.

“Sí, estoy desarrollando otro proyecto de DC además de Peacemaker.”

Considerando lo exitosa que fue The Suicide Squad, es totalmente posible que Gunn, de una u otra forma, ya esté trabajando en su secuela. De igual forma, en el pasado han habido rumores de que el director podría darle mayor visibilidad a otros héroes menos conocidos de este universo, tal y como lo hizo con la película previamente mencionada y Guardians of the Galaxy para el MCU.

Via: Twitter