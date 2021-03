Actor de Speedy Gonzáles se burla de quienes buscan cancelar al personaje

La semana pasada, un nuevo artículo por un columnista del NY Times provocó todo tipo de emociones entre la comunidad. Dentro de dicho artículo se hacía mención de personajes ficticios que debían ser cancelados debido a que “fomentaban estereotipos culturales erróneos” y entre estos personajes se encontraba Speedy Gonzales.

De acuerdo con el autor de la columna previamente mencionada, esta caricatura ya no puede seguir existiendo en tiempos actuales debido a que es “una mala representación de los mexicanos”. Pero, ¿qué opina Gabriel Iglesias, actor que presta su voz al personaje, sobre esto?

I am the voice of Speedy Gonzales in the new Space Jam. Does this mean they are gonna try to cancel Fluffy too? U can’t catch me cancel culture. I’m the fastest mouse in all of Mexico 💨 pic.twitter.com/Ov4wjO00kM

— G a b r i e l – I g l e s i a s (@fluffyguy) March 7, 2021