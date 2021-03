Este sencillo glitch de BOTW te permite jugarlo en primera persona

La comunidad de modders para The Legend of Zelda: Breath of the Wild ya ha hecho cosas muy interesantes desde su lanzamiento hace cuatro años. Sin embargo, recientemente se descubrió un nuevo glitch que, en teoría, permite a cualquier jugador disfrutar de este título desde una perspectiva en primera persona.

Vía Twitter, el usuario A.xk descubrió una combinación específica de botones que debes ejecutar y que trabarán la cámara del juego para que quede bloqueada en primera persona:

I think so! New item hold glitch

↓

camera

↓

item hold

↓

item hold cancel https://t.co/U2aGzfhOb1 — A.xk_ (@Axk_000) March 8, 2021

A.xk también compartió un video del proceso para despejar cualquier tipo de confusión, y a comparación de otros glitches que requieren condiciones más específicas, éste es relativamente sencillo.

Via: IGN