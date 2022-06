A esta hora se estrena la parte dos de Stranger Things 4

Uno de los shows más esperados de julio para Netflix es la segunda parte de Stranger Things 4, temporada que ha tomado por sorpresa a los fanáticos de la saga por todo lo que lleva en su trama. Precisamente, una de las decisiones que algunos vieron un tanto extraña, fue separar los capítulos en dos partes, algo que la plataforma no hace con mucha frecuencia.

Primero que nada, la siguiente parte de las aventuras de los niños de Hawkins va a llegar a el próximo 1º de julio a un nivel global, por lo que los usuarios deben tener la certeza de que estarán disponibles ese día. No obstante, todos tienen la creencia de que podrán ver esta segunda parte en cuanto el reloj dé exactamente las 12:00 a.m, algo que es en parte erróneo.

El horario oficial en México para que se estrenen los capítulos son a las 2:00 a.m.del tiempo del centro del país, a la 1:00 a.m del tiempo del pacífico y a las 12:00 a.m del tiempo del noroeste. Vale la pena señalar, que aunque son horarios diferentes entre secciones del país, llegará al mismo tiempo para todos aquellos que deseen desvelarse con la serie.

La duración de esta conclusión para la cuarta temporada de Stranger Things será de casi cinco horas, pues en entrevistas anteriores se afirmó con los directores que prácticamente son dos películas unidas. Y en cuánto a la trama, solo se ha mencionado que algunos personajes tendrán que hacer sacrificios por el bien mayor de sus seres queridos.

Recuerda que esta serie es exclusiva de Netflix.

Vía: Netflix