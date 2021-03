Zack Snyder se arrepiente de no haber presionado más por una película de Cyborg

Tras mucho tiempo de espera, parece que los fans quedaron bastante contentos con Zack Snyder’s Justice League. Su director agradeció a toda la comunidad por el apoyo mostrado hacia este filme, sin embargo, todavía hay un par de ideas que le hubiese gustado explorar más. Entre ellas, una película individual de Cyborg.

Como parte de una reciente entrevista para Esquire, Snyder reveló que su versión de Justice League ayudó a establecer las bases para películas en solitario de Wonder Woman y Aquaman. No obstante, el cineasta se arrepiente de no haber presionado más a Warner Bros. para trabajar en un posible largometraje enfocado en el personaje de Cyborg:

“Estoy muy triste por no haberme esforzado más para preparar la película de Cyborg antes de filmar La Liga de la Justicia. Había trabajado mucho para configurar Wonder Woman y Aquaman y poner en marcha esas películas”. explicó el realizador. “Realmente desearía haber hecho eso con Cyborg, porque él está en pie al final de la película. Está listo para comenzar (su propia historia). Y solo pensé, bueno, la verdad es que asumí que era obvio que una película de Cyborg estaría en proceso. ¿Sabes a qué me refiero? Parece tan obvio”.

Adicionalmente, Snyder explicó que el epílogo de Justice League lo utilizó como un teaser para todas las futuras ideas que tenía en mente, pero como ya lo sabemos, Warner no tiene intenciones de seguir trabajando con Snyder y parece que todas estas ideas quedarán resguardadas en su cabeza.

Fuente: Esquire