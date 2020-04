Ya viene The Last of Us 2 – Atomix Podcast 258

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te tenemos otro capítulo lleno de información y noticias. Hablamos de las grandes ventas de Animal Crossing: New Horizons, rumores sobre las secuelas de Horizon Zero Dawn y claro, todo sobre la filtración y fecha de estreno de The Last of Us: Part II. En la sección de qué hemos estado jugando esta semana, te damos nuestras impresiones finales de Gears Tactics.