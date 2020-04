Nintendo ofrece una prueba gratuita de Switch Online por una semana

Nintendo se encuentra ofreciendo, una vez más, una prueba gratuita de de Nintendo Switch Online por siete días. De esta forma, todos aquellos que aún no se han subscrito a este servicio, podrán disfrutar de jugar en línea y gozar de una gran librería de títulos del NES y SNES.

Si bien esto ya era algo disponible anteriormente, los usuarios que ya usaron su versión de prueba gratuita en el pasado ahora pueden canjearla por segunda vez. Lo único que necesitas hacer es ingresar a la eShop del Nintendo Switch, y en la sección de Switch Online redimir tu prueba gratuita de siete días.

Enjoy 7 days of online play, 70+ classic #NES and #SuperNES games, and more with a #NintendoSwitchOnline free trial! You can enjoy this offer even if you redeemed a free trial previously. Visit #Nintendo #eShop on your console to get started. pic.twitter.com/q2Ke38XlkS

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) April 29, 2020