La siguiente actualización del PlayStation 5 finalmente permitirá expandir el almacenamiento de tu consola a través de un SSD externo. Mientras que la ranura para insertar una de estas memorias siempre estuvo ahí, no será hasta que el nuevo firmware esté disponible para todos que ya puedes hacer uso de ellas. Entonces, ¿qué memorias son compatibles y cuánto cuestan? Acá te dejamos todos esos detalles.

Aquí en México ya es posible comprar dos modelos distintos de esta SSD: uno de la marca Western Digital y el otro de Samsung. Sobra decirlo, pero sin importar por cuál de ellos te vayas, las opciones no serán nada baratas. De hecho, una de estas memorias te sale casi igual de costosa que comprar otro PS5.

Por su parte, Western Digital ofrece el WD_Black SN 850 en tres capacidades diferentes:

– 500GB – $3 mil 703 pesos

– 1TB – $5 mil 645 pesos

– 2TB – $10 mil 606 pesos

Mientras tanto, Samsung te da la opción del Samsung 980 Pro, igual en tres variantes de tamaño:

– 500GB – $3 mil 751 pesos

– 1TB – $6 mil 499 pesos

– 2TB – $10 mil 723 pesos

Antes de que compres cualquiera de estas memorias, es sumamente importante destacar que necesitas de un disipador de calor para evitar que se sobrecalienten. Mientras que algunas memorias SSD ya cuentan con uno integrado, las que listamos en esta nota NO lo tienen, por ende, deberás comprarlo por aparte. Tranquilo, no suelen superar los $500 pesos.

Otra cosa importante de mencionar es que todavía no está disponible la actualización que permite expandir el almacenamiento del PS5. Actualmente se encuentra en fase beta para ciertos usuarios, pero el público general no tiene acceso a ella y Sony todavía no le ha dado una fecha exacta para su llegada. Puedes comprar la memoria y guardarla si así quieres, solo no intentes instalarla todavía puesto que podrías dañar tu consola.

Fuente: Amazon