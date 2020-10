Ya puedes jugar BOTW y Mario Kart 8 Deluxe con los controles de Ring Fit Adventure

Ha pasado un año desde el lanzamiento de Ring Fit Adventure en Nintendo Switch. Desde el primer momento en que esta experiencia llegó al mercado, varios mods han surgido los cuales nos permiten disfrutar de juegos como Dark Souls 3 con los accesorios de este título de ejercicio. Ahora, el día de hoy se ha revelado que The Legends of Zelda: Breath of the Wild ha recibido este tratamiento.

Cortesía de Super Louis 64, en estos momentos puedes entrar a GitHub y descargar la versión 1.0 de un mod que te permite atravesar Hyrule de una manera bastante única. Entre todos los cambios, ahora tendrás que trotar en el mundo real para mover a Link, una sentadilla activa el menú y podrás disfrutar de todo el juego sin la necesidad de un Ring Con, aunque este accesorio seguirá presente para todos los que desean llevar su rutina al siguiente nivel.

Announcement Time! My #RingFitAdventure mods are on @github! After weeks of testing I finally reached a 1.0 for my BotW mod. Here's what you can do:

– Jog IRL to move in-game

– Squat to activate menu

– No need for Ring-con

Go forth and get that Hyrule Workout! pic.twitter.com/6e3DHbvNuc

— Super Louis 64 (@SuperLouis_64) October 19, 2020