Ya hay fecha para el nuevo tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Por mucho, una de las películas más esperadas para este año era Spider-Man: Across the Spider-Verse, cinta que sería la continuación directa de la ganadora del óscar que vimos en el 2018. Sin embargo, esta junto con las siguientes entregas se retrasaron un año cada una, y por eso, los fanáticos están esperando avances nuevos conforme los meses avanzan.

Muchos deben estar contextos para este momento, pues hace algunas horas atrás se acaba de confirmar que pronto habrá un nuevo tráiler para deleitar a todos los que necesitan más avances. Concretamente, en Twitter se compartió una imagen en la que se puede ver a Miles y Gwen, junto alles se confirma un nuevo vistazo el próximo 13 de diciembre.

A new view from across the #SpiderVerse coming 12.13 pic.twitter.com/fPK7WVuavK

— Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) December 3, 2022