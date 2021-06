Ya está disponible la demo de NEO: The World Ends With You en PS4 y Switch

Tras una filtración, el día de ayer se confirmó que NEO: The Worlds Ends With You sí tendría una demo en Nintendo Switch y PlayStation 4. Bueno, el día ha llegado y en estos momentos ya puedes descargar dicho demo en la eShop o en la PS Store.

“Empieza tu aventura con la demo de NEO: The World Ends with You en la eShop de Nintendo y prepárate para su lazamiento completo el 27 de julio.”

Start your adventure with a demo of NEO: The World Ends with You on Nintendo eShop and get ready when the full game releases for #NintendoSwitch on July 27! #NTWEWY Download the demo today: https://t.co/2YAVuxtjqH pic.twitter.com/DHnaL2NAOc — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 25, 2021

Vale la pena destacar que todo el progreso que tú hagas en esta demo se podrá transferir al juego completo una vez que salga al mercado. Esta práctica se está haciendo cada vez más común en la industria, con la demo de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, haciendo lo mismo.

NEO: The World Ends With You llegará a PS4 y Nintendo Switch el próximo 27 de julio, con una versión de PC planeada para algún punto de este año.

Fuente: Nintendo of America