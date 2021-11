¡Xbox tendrá su propia serie este año!

Por si no estabas enterado, el día de hoy se están festejando los 20 años del primer Xbox, y para conmemorarlo, la marca está llevando a cabo un stream especial. Como parte de esta transmisión, se nos reveló que Xbox tendrá su propia serie, la cual nos contará cómo fue la historia de su creación dentro de Microsoft y podrás verla gratuitamente este año.

El proyecto llevará como nombre Power On – The Story of Xbox y estará disponible el próximo 13 de diciembre a través de distintas plataformas como YouTube, Roku TV y más. La serie constará de seis episodios, y cada uno de ellos nos dará más detalles sobre el proceso de creación detrás de la consola de Microsoft, con la participación de diferentes e importantes figuras de la compañía.

Nota del editor: Ciertamente será interesante echarle un vistazo a este proyecto, ya que aunque sí tenemos unos cuantos datos oficiales sobre la creación de esta consola, esta será la primera vez en que realmente conozcamos a detalle cómo fue todo este proceso.

Via: Xbox