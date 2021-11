ACTUALIZACIÓN: Durante la presentación de Xbox del día de hoy, se confirmó que la filtración de la serie de Halo es real, y llegará a Paramount+ en algún punto del 2022.

NOTA ORIGINAL:

En unos momentos se llevará a cabo el evento del 20 aniversario de Xbox. Si bien se espera que esta presentación esté enfocada principalmente a recordar los mejores momentos de la compañía, no se descartan una serie de anuncios relacionados con Halo. Muchos esperan que el multiplayer de Infinite llegue este día, y ahora una filtración ha arruinado una sorpresa relacionada con la serie live action protagonizada por Master Chief.

De acuerdo con Spartan News, un pequeño adelanto de la serie live action de Halo ha comenzado a circular por Facebook antes de tiempo. Aquí podemos escuchar a Cortona, mientras vemos la clásica armadura de Master Chief. Checa este avance antes de tiempo.

A new teaser for the Halo TV Series has appeared on Facebook ads early

The show is set to release in 2022 on Paramount+ pic.twitter.com/8OG2NSC4L0

— Spartans News (@DexertoSpartans) November 15, 2021