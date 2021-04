Xbox finalmente te dejará ver cuáles juegos tienes suspendidos en Quick Resume

Una de las mejores funciones del Xbox Series X|S es la habilidad de suspender tus juegos con Quick Resume, pero el problema es que, al menos hasta ahora, no es posible ver exactamente cuáles son los juegos que tienes suspendidos. Por suerte, Microsoft ha estado escuchando nuestras suplicas y finalmente introducirán una solución a esto.

Brad Rossetti, miembro del Preview Program en Xbox, dijo que los usuarios Alpha Skip y Alpha verán un menú de juegos suspendidos con Quick Resume en la interfaz del Series X|S a partir de hoy. Dicha función agrupará todos estos títulos en un solo lugar, para que así los puedas detectar con mayor facilidad.

Alpha Skip and Alpha Users we have another feature I love coming today to your builds based on your feedback, an easier way to understand Quick Resume! Users will now have access to a new group that will show all active Quick Resume titles running on the console.

— Brad Rossetti (@WorkWombatman) April 19, 2021