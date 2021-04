Alguien ya logró correr Twilight Princess en un Xbox Series X

The Legend of Zelda: Twilight Princess ya recibió su propio remaster gracias al port HD del Wii U, pero eso no ha evitado que los fans le pidan a Nintendo otro relanzamiento para el Switch conforme la franquicia celebra su 35 aniversario este año. Hasta que eso exista (si es que existe), tendremos que conformarnos con jugarlo en un Xbox Series X.

Así es, el usuario de Twitter, GrimSimm, compartió un video en el cual podemos ver a Twilight Princess corriendo de forma nativa en un Series X. Antes de que te emociones, no, el juego no está disponible de forma oficial en esta consola, sino que se trata de una versión emulada. Acá lo puedes ver en acción:

Aparentemente, el juego funciona sin ningún tipo de problema y todos los controles y comandos funcionan como deberían. Sin embargo, no podemos recomendar que intentes hacerlo ya que desconocemos el tipo de consecuencias que esto podría tener para tu consola, así que lo mejor es esperar por una versión de Switch.

Fuente: Twitter