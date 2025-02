Warner Brothers ha decidido compartir parte de su icónico catálogo de películas de manera completamente gratuita, a través de su canal oficial de YouTube. La iniciativa, que incluye 31 títulos clásicos y no tan clásicos, permite a los espectadores disfrutar de estas producciones sin necesidad de suscribirse a YouTube Premium o a cualquier otro servicio de pago.

La decisión llega en un momento en el que el consumo de contenido digital ha alcanzado niveles récord y muchos espectadores buscan alternativas gratuitas. Si bien el estudio de cine no ha dado un razonamiento oficial sobre esta nueva iniciativa, es fácil asumir que la empresa utiliza estas películas gratis como una “muestra” de su servicio de streaming, HBO Max. Al ofrecer una pequeña vista de su catálogo de forma gratuita, Warner Bros estaría incentivando a los usuarios a explorar su plataforma de pago para acceder a un contenido aún más amplio.

Entre las películas disponibles se encuentran el filme de acción y comedia Mr Nice Guy (El invencible), la primera película en inglés en la carrera de Jackie Chan. También podemos encontrar filmes épicos como The Wind and the Lion (El viento y el león) o clásicos del cine del crimen como City Heat (Ciudad ardiente) con las actuaciones de actores icónicos como Clint Eastwood.

Aunque las películas están disponibles de forma gratuita, es importante destacar que incluyen anuncios publicitarios, lo que permite a Warner Bros monetizar el contenido sin cobrar directamente a los espectadores. Aunque los anuncios en YouTube son notorios por ser molestos, este es un pequeño costo a pagar por disfrutar de cine en alta calidad sin costo alguno.

Vía: Canal de Warner Brothers