Manteniendo un perfil verdaderamente bajo, Square Enix lanzó un nuevo RPG. Y no cualquier RPG, sino uno en el que Yoko Taro y en general todo el equipo detrás de la serie de NieR, estuvo trabajando. Te hablamos de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, y en nuestro nuevo video te lo mostramos en acción y te contamos qué tipo de juego es.