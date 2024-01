Video comparativo de Prince of Persia: The Lost Crown

Estamos a muy poco tiempo de que finalmente se lance al mercado Prince of Persia: The Lost Crown, juego que ha sorprendido a la gente, sobre todo a quienes no le tenían fe debido que es publicado por Ubisoft y no le han dado un gran tratamiento a la saga desde que la reemplazaron por Assassin’s Creed. Y ahora que llegará el momento de comprar y jugarlo, la gente se ha preguntado cuál será la mejor versión a conseguir, en consolas grandes como PS5 o Xbox, o en Switch por el factor de portabilidad.

Para eso en el canal de GameXplain han hecho un video comparativo con metraje de los primeros minutos del título, poniendo uno a uno como se están viendo, confirmando que en la consola de Nintendo también va a los 60 cuadros por segundo, mismos que bajan a los 30 en momentos muy puntuales. En cuanto a la resolución, llega a los 1080p en dock y 720p en portátil, la cual no cambia para Switch, en PS5 todo se mantiene en 4K y con cuadros estables, pues es un título que no exige mucho.

Aquí lo puedes ver:

Vale la pena mencionar, que la empresa de Digital Foundry también ha dicho que cualquiera de las versiones se disfruta jugar, por lo que muchos usuarios probablemente se vayan con Nintendo Switch, ya que así se pueden llevar a la experiencia a todos los lugares que quieran. Eso va también para la gente que compre en PC, aunque no se sabe realmente si primero va en exclusiva para Ubisoft Connect y después a Steam, hasta este momento en la tienda de Valve aún no existe la ficha de preventa.

Recuerda que Prince of Persia: The Lost Crown se lanza el 18 de enero para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Nota del editor: Con cada noticia que va saliendo, más ganas me dan probar el videojuego, y por falta de tiempo ni siquiera he probado la demo. Al menos el fin de semana ha llegado, y con eso al fin ver si realmente está tan bueno como la gente está diciendo por todos lados.